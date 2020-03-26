Evde kalan vatandaşa internet sağlayıcı firmalardan kötü sürpriz

Koronovirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamından devlet yetkilelrin ve ilgili kurumların virüsün yayılmaması için yapılan "evde kal" çağrısında uyarak evde kalan vatandaşların internetlerinin internet sağlayıcı firmalar tarafından kestilmeye başlandı

Dünya sağlık örgütü (DSÖ) tarafından dünya geneleinde pandemi salgın olarak ilan edilen koronavirüsü (Covid19) yüzünden tüm dünya genelinde önlenemez bir salgına dönüşmüş, binlerce kişi bu hastalığa yakalanmaya ve yine binlerce kişi hayatlarını kaybetmeye devam ediyor.

Bu salgın hastalık ülkemize alınan tedbirlere geç girmesine rağmen sonunda ülkemizdede görülmeye, hastalığa yakalanan ve ölen insanlarımız olmaya başladı ve bu salgın hastalıktan korunmak için bir diz önlemler alındı ve alınmaya devam ediyor. Bu önlemlerden en önemlisi devlet yetkililerinin ve idarecilerinin vatandaşlara hastalığın yayılmaması için evlerinde kalmaları yönündeki "evdekal" çağrılar oldu. Bu çağrılara uyarak evde kalan vatandaşların internet sağlayıcı firmaların kötü sürpriz ile karşılaştı.

Sosyal yaşamından vazgeçerek kendini evde izole eden vatandaşın en büyük vakit geçirme kaynağı olan evdeki internetlerin kotalarını erkenden aşılan ve aşım sonrasında internetlerinin kesildiğini öğrenen vatandaşların şoke oldu. Bu yetmezmiş gibi internetlerinin açılması içinin internet sağlayıcı firmalar ile iletişimde sorun yaşadığı derdini anlatmak ve kapanan internetlerini açmak için muhattaplar bulamadığı, iletişim için mevcut internet sağlayıcı firmaların çağrı merkezlerinin ve müşteri temsilciliklerinin arandığına saatlerce sesli mesaj hatlarında bekletildiği, sabrı olupta saatlerce çağrı merkezi ve müşteri temsilciliklerine ulaşaşan abonelerin, iletişim temsilcilerinin sistemlerinde güncelleme yapıldığı ve yardımcı olamayacağını ileriki zamanlarda tekrar araması yönündeki cevaplara çok tepki gösterdiler.

Sosyal medya üzerinden bu duruma isyan eden vatandaşlar, evde kal çağrısına uyan izole olmuş evinden dünyada olup bitenleri öğrenmek için tek vakit geçirme aracı olan internetlerinin kesilmesi ve açılması için hiç bir yetkiliye ulaşılamamasına adeta isyan ediyorlar.