Evde kalmayan gençlere ceza yağdı 

KOCAELİ'de dün yapılan denetimlerde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 106 kişi ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 66 kişiye ceza yazıldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağı öncesinde, dün çarşı, pazar ve marketlerde oluşabilecek yoğunluğu engellemek için denetim yaptı. Denetimlerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına uymayan 106 kişi ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan 13 kişi ile sosyal mesafe kuralına uymayan 66 kişiye ceza kesildi.

Belirlenen çalışma saatlerine uymayan 5 iş yerine ceza yazılan denetimde, trafik ihlali yapan 59 kişiye, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 12 iş yerine de idari para cezası uygulandı.

Denetimde çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalanarak, gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA