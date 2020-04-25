Evde karantinada olanlar en çok bu oyunları oynuyormuş!

İnsanlar evde karantinaya kapanmış o oyunları oynuyor. Koronavirüs sebebiyle herkes evinde mutlu olmanında yollarını ararken oyunlar da büyük rağbet görüyor.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde vakit geçiren oyun severlerin oyun harcamaları arttı.

TURK Elektronik Para’nın dijital oyun dünyasının önde gelen platformlarından ByNoGame ile ortaklaşa geliştirdiği Param ByNoGame Kart’tan yapılan harcamalar Mart ayında yüzde 15 artarken en fazla harcama League of Legends, CS:GO ve PUBG oyunlarında yapıldı.

200 BİNDEN FAZLA OYUN

Dijital oyun dünyasında oyun satın almak, oyun içi alışveriş yapmak ve oyun ürünlerini alıp satmak isteyenlerin ilk tercihi olan ByNoGame.com ile yaptıkları iş birliğinin sektörde bir ilk olduğunu belirten TURK Elektronik Para Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Ertürk, “Ücretsiz olan Param ByNoGame Kart, başta kredi kartı veya banka hesabı olmayan 13 yaş üstü kullanıcıları hedeflediğimiz bir ürünümüz.

Bugüne kadar 200 binden fazla oyunseverle buluşturduğumuz bu kart, tüm bankalarda, POS cihazlarında, ATM’lerde ve internette ve oyun severlerin yakından tanıdığı Steam’de kullanılabiliyor. Kart ayrıca BKM Express’e eklenip, BKM Express’in avantajlarından da yararlanabiliyor” dedi.

#EvdeKal turnuvası talebi katladı

Evde kalmayı teşvik etmek amacıyla ByNoGame ile her hafta düzenlenen ödüllü #EvdeKal turnuvasına katılmak isteyen kullanıcılar nedeniyle Param ByNoGame Kart başvurularının 3 kat arttığı söyleyen Ertürk, “TURK Elektronik Para olarak BaroKart, AdaletKart da dahil olmak üzere 68 farklı ortak marka ile farklı sektörlerde yılda 10 milyar TL hacme sahip 27 milyon online işlem gerçekleştiriyoruz. Başta Param ByNoGame Kart olmak üzere ürünlerimizle oyun pazarına da pratik ve avantajlı çözümler sunuyoruz” şeklinde konuştu.