Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?
CNNTÜRK yayınında Dilay Dilaver'in Aynı evde koronavirüs testi pozitif birisiyle yaşanıyor ise nelere dikkat edilmeli? Evdeki izolasyon süreci nasıl geçirilmeli? sorularını yanıtlayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Mollaoğlu, konu ile ilgili önemli açıklamalara değinerek vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!
Bir annenin vicdansızlık görüntüleri! Çocuklarına esrar içirip videoya çekti
İzleyen bir kez daha izledi! Takla atan araçtan çatıya uçtu
26 Kasım 2020 Perşembe 16:32
Benzer Videolar