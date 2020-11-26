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  3. Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?

Evde koronavirüs hastası varsa nelere dikkat edilmeli? Nasıl tedbirler alınmalı?

CNNTÜRK yayınında Dilay Dilaver'in Aynı evde koronavirüs testi pozitif birisiyle yaşanıyor ise nelere dikkat edilmeli? Evdeki izolasyon süreci nasıl geçirilmeli? sorularını yanıtlayan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Mollaoğlu, konu ile ilgili önemli açıklamalara değinerek vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

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26 Kasım 2020 Perşembe 16:32
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