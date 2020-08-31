Evde pizza nasıl yapılır? Pizzayı çok sevip de hazır ürün tüketmemek için dışarıdan yiyemiyorsanız artık ondan uzak kalmak zorunda değilsiniz! Evinizde, istediğiniz malzemelerle hazırlayabileceğiniz, hamurunun kalınlığından içindeki gıdaların sağlığına kadar her şeyine kendinizin karar verebileceği bir tarifle karşınızdayız. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarıdan yemek yemiyor olmanız artık pizzadan uzak kalmak için bir sebep değil! Peki evde pizza tarifi, evde pizza yapımı, pizza nasıl yapılır, pizzanın püf noktaları nelerdir? İşte cevaplar...

EVDE PİZZA YAPIMI

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı ılık süt

1 paket toz maya

1 çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı toz şeker

3 yemek kaşığı yoğurt

4,5 su bardağı un (duruma göre 1/2 su bardağı eklenebilir)

2 adet yumurta sarısı

Sosu için:

1 su bardağı domates püresi

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 diş sarımsak (ezilmiş)

3-4 dal taze kekik

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

10 adet mantar (dilimlenmiş)

12 dilim sucuk

3 adet sosis (dilimlenmiş)

4 yemek kaşığı konserve mısır

3 yemek kaşığı zeytin (dilimlenmiş, yeşil ve siyah)

YAPIMI

Derin bir kasenin içerisine 1 su bardağı ılık süt ve 1 paket kuru mayayı ekleyin ve karıştırın. Ardından 1 çay brdağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı toz şeker ve 3 yemek kaşığı yoğurdu da ekleyip karıştırın.

Karışımın içerisine bir miktar un ve 2 adet yumurta sarısını da ilave ettikten sonra karıştırmaya devam edin.

Geriye kalan unu yavaş yavaş karışıma yedirerek ele yapışmayacak kıvamda bir hamur elde edin. Yoğurduğumuz hamurun üzerini mayalanması için streç film ile kapatıp yaklaşık yarım saat bekletin.

Pizzanın sosunu hazırlamak için bir kasede 1 su bardağı domates püresini, yarım çay bardağı zeytinyağını alın.

1'er çay kaşığı tuz ve karabiberi, 2 diş ezilmiş sarımsağı ve 3-4 dal taze kekik yapraklarını karıştırın.

Bu sırada mayalanmış olan hamuru pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın ve kenarlı olacak şekilde hamuru tüm tepsiye eşit bir şekilde yayın.

Üzerine sosu güzelce yayın.

Üzerine yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 10 adet dilimlenmiş mantar, 3 adet dilimlenmiş sosis, 4 yemek kaşığı mısır ve 3 yemek kaşığı zeytini serpiştirip, önceden 200 derece ısıtılmış fırında 10 dakika kadar pişirin.

10 dakika sonunda tepsiyi fırından çıkarıp geriye kalan yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini malzemelerin üzerine serpiştirin ve tekrar fırına sürüp 5-6 dakika daha pişirin.

Fırından çıkardığınız ev usulü pizzayı dilimleyin ve sevdiklerinizle tadını çıkarın. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI:

Pizza pişirme taşı

Birçok yerden bulabilirsiniz. Pizzanın hamurunun çıtır çıtır ve koyu kahverengi olması için gerekli yoğun ısıyı ancak pişirme taşı ile sağlayabilirsiniz.

Fırının üst kısmını tercih etmek

Bir diğer püf noktası da pizzayı fırının üst tarafına mümkün olduğunca yakın pişirmek ve aşırı malzeme kullanmamak.

Böylece taş ile üst kısım arasında yüksek ısı elde edebileceksiniz. Pizzanın hamurunun çıtır çıtır olabilmesinin bir diğer koşulu da, aşırı malzeme kullanmamak.

Hamurunun inceliği

Pizza hamuru olabildiğince ince açılmalıdır. Böylelikle hem daha hızlı pişer hem de kıtır kıtır ve gevrek olur. Tüm çabanıza rağmen kalın olursa, hamur koyu kahverengi bir renk alıp iyice pişine kadar fırından almayın. Aksi halde iyi pişmez, yapış yapış ve yumuşak olur.

PİZZANIN TARİHÇESİ

Pizzanın üne kavuşması 1889 yılında Kraliçe Margherita’nın; mozzarella peyniri, domates ve fesleğenli pizzayı tatmasıyla birlikte başlıyor. Bu tarihe kadar sadece yoksul halk tarafından tüketilen pizza, Kraliçe Margherita’nın kendisine sunulan pizzayı beğenip aşçı Esposito’ya teşekkür mektubu göndermesinden sonra zengin halkın sofrasını da süslüyor.

Esposito’nun “Pietro” isimli pizza fırını, İtalya Kralı 1. Umberto’nun sarayı Palazzo di Capodimente ile komşudur. Kral ve kraliçe sarayda dinlenirken onları tam anlamıyla mutlu etmek isteyen saray aşçıları tüm hünerlerini göstererek envai çeşit yemek hazırlarlar.

Kraliçe canının pizza istediğini söylediğinde ise işler biraz karışır. Asırlardır yoksulları yiyeceği olan pizzanın nasıl yapılacağı saray aşçıları tarafından bilinmemektedir. Pizzanın hızlıca servis edilebilmesi için hemen Esposito’ya sipariş verilir.

Mozarella peyniri, domates ve fesleğenli pizzayı kraliçeye sunan Esposito, kraliçenin pizzanın ismini sorması üzerine heyecandan ne söylemesi gerektiğini unutur ve telaşla kraliçenin adını telaffuz eder. Pizzayı çok beğenen Kraliçe Margherita, Esposito’ya yazdığı mektupta söz konusu pizzadan “Pizza Margherita” şeklinde bahseder.

Kraliçenin pizzayı çok sevmiş olması ve bunun için Esposito bir teşekkür mektubu yazması kısa zaman içinde tüm halk tarafından duyulur ve pizza yoksul sofralarından saray mutfağına girmeyi başarır.