Ramazan ayının gelmesiyle iftar sofralarını vazgeçilmezi olan pidelerin tarifi internette merakla araştırılmaya başlandı. Peki Evde ramazan pide yapımı nasıldır? Tüm merak edilenler haberimizde.

RAMAZAN PİDESİ NEDİR?

Ramazan pidesi, Türk mutfağında yer alan bir çeşit mayalı, yassı ekmektir. Ramazan pidesi Ermenistan'daki matnakaş ile benzerlik gösterir. Matnakaş üzerinde susam ve çörek otu bulunmaz. Türkiye'deki ramazan pidesin üstüne yumurta da sürülebilir.

Pide özellikle Ramazan aylarında iftar ve sahur sofralarında tercih edilen bir ekmek türüdür.

EVDE RAMAZAN PİDE YAPIMI

Ramazan pidesi yapımı ayrıntılı tarifiyle haberimizde... İşte malzemeler;

Ramazan pidesi yapımı için malzemeler

2 su bardağı süt

1 paket maya

Yarım tatlı kaşığı şeker

Yarım su bardağı ılık su

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 yemek kaşığı tuz

5-6 su bardağı un

Şekillendirmek için:

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su

Üzeri için:

1 yumurtanın sarısı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Susam

Çörek otu

EVDE RAMAZAN PİDESİ NASIL PİŞİRİLİR?

Maya, süt ve şekeri yoğurma kabına alıp maya eriyene kadar bekleyin.

Sırasıyla diğer malzemeleri ilave edin ve elinize yapışmayacak yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

Hamuru 40 dakika kadar mayalandırın.

Mayalanan hamuru iki ya da üç parçaya bölün.

Tezgahı ve elinizi unlayıp parçaları elinizle çekerek açın.

Fırın tepsisine yağlı kağıt serip elinizle açtığınız pideleri tepsiye koyun.

Un ve suyu karıştırın. Elinizi sık sık bu unlu suya batırıp önce kenarlarına sonra ortaya bastırarak pidenin üzerine baklava deseni yapın.

Yumurta sarısı, sıvı yağ, süt ve yoğurdu çırpıp pidelerin üzerine sürün.

Çörek otu ve susam serpip 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.

RAMAZAN PİDESİNİN PARLAK OLMASI İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Ramazan pidesinin parlak görünmesi için birden fazla yöntem vardır.

*Yumurta sarısı

*Yumurtanın bütünü

*Un ve kaynar sudan oluşan bulamaç

*Yoğurt

Hamurun parlak olması için üstünün nemli olması gerekir ve üzerine istenilen malzeme sürüldükten sonra tırnak vurup varsa buhar vererek pişirmek pidenin üzerinin parlak olmasını sağlar.

RAMAZAN PİDESİ HAMURUNUN PÜF NOKTASI NEDİR?

Ramazan pidelerinin içerisinde normal unun yanında durum buğdayı da kullandığını bu durumun daha sağlıklı olduğunu bildiren Ataman, "Çünkü, Ramazan'da hem sağlıklı beslenmek istiyoruz hem de herkesin derdi 'tok tutsun, acıkmayalım', durum buğdayının glisemik indeksi düşük olduğu için yiyoruz ama acıkmıyoruz. O yüzden de diyoruz ki bu yıl bütün pidelere durum buğdayı ekleyelim. Hem sağlıklı olalım, hem de acıkmayalım" ifadelerini aktardı. Hamurun bir diğer püf noktasının bulamaçla(yumurta ve süt) hamuru açmak olduğunu anımsatan Ataman, "Geleneksel olarak yumurtayla hamur açılıp tırnaklanıyor. Ancak bazıları yumurtayı istemeyebiliyor. Bu yüzden bulamacı un ve suyla da yapabiliriz. Orada da püf noktası un ve suyun kaynar derecesinde gelmeden ateşin üzerinde ısıtılarak bir miktar yoğrulması, bir miktar pişirilmesi" şeklinde konuştu.

RAMAZAN AYININ ANLAM VE ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan ayı, ay takvimine (aya göre hesaplanan) göre, dokuzuncu ayın adıdır. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü kutsal kitabımız Kur'an bu ayda indirilmeye başlanmıştır. Kur'an'da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen "kadir gecesi" yine bu ay içinde kutlanır. Ayrıca İslam'ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Bu nedenle Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve ona "on bir ayın sultanı" denilmiştir.

Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden birisi, Kutsal kitabımız olan Kur'an'ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da " Ramazan ayı insanları kurtuluş yolan götüren, doğruyu yanlıştan ayıran Kur'an'ın indiği aydır. "(Bakara suresi, ayet 185) buyurmuştur.

Kur'an', Allah tarafından insanlara öğüt vermek ve yol göstermek için gönderilmiştir. Bu nedenle Kur'an insan için hayati değer taşır. Kur'an okumak bir ibadettir. Peygamberimiz Allah'ın bildirdiği görev ve sorumluluklarımızı sıkça hatırlamamız için Kur'an'ı çok okumayı teşvik etmiştir.

Müslümanlar, ramazan ayında Kur'an okumaya her zamankinden daha çok özen gösterirler. Bunun için evlerde veya camilerde bir araya gelerek, her gün Kur'an'dan yirmi sayfa okurlar. Ramazan ayının sonuna gelindiğin de ise Kur'an'ı baştan sona bir kez okumuş olurlar. Buna hatim denir. Daha sonra hatim duası yapılır. Müslümanlar yüzyıllar boyu bu geleneği devam ettirmişlerdir.

Ramazan ayını önemli kılan etkenlerden biri de, dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar.

Ramazan ayı oruç, ibadet ve sabır ayıdır. Allah'ın rahmet ve bağış kapılarının açıldığı aydır. Sevgili Peygamberimiz, ramazan ayında içtenlikle yapılan dua, ibadet ve iyiliklerin Allah katında daha değerli olacağını bildirmiştir.

RAMAZAN PİDESİNİN BAYATLAMAMASI İÇİN NE YAPMALIDIR?

Ramazan pidesinin geç bayatlamasını istiyorsak yüksek glutenli un kullanmak gerekir. Ayrıca su miktarını kilogram başına 700 ml’yi geçmeyecek şeklinde ayarlamak gerekir. Hamuru yoğururken de fazla ısıtmamak gerekir.

RAMAZAN PİDESİNİN TARİHİ NASILDIR?

Ramazan denildiği zaman akla öncelikle hiç kuşkusuz pide gelir. İftara saatler kala başlayan pide kuyruğu, neredeyse ezan sesine kadar sürer. İftar ve sahurda afiyetle yenilen ramazan pidesi, Osmanlı'dan günümüze kadar gelen bir lezzettir.

Pide; Türk ve Orta Doğu mutfağında yaygın bir ekmek türüdür. Pide, ekmek gibi günlük hayatta sık sık tüketilir. Birçok geleneksel yemeğin yanında tüketilen pidenin belki de en güzel türü, Ramazan pidesidir. Ramazan ayında fırınlar hem iftardan önce hem de sahurdan önce pide üretir.

Herhangi bir zamanda, pide kokusu alındığında birçok kişinin aklına hiç kuşkusuz Ramazan gelir. Yabancı ülkelerde ise pideye en yakın ekmeğin adı pitadır. Ramazan pidesi, Ermenistan'da yapılan matnakaş ile benzerlik gösterir.

Ekmekçilik, 8 bin yıl öncesine dayanır. Kültürlere göre ekmek çeşitleri birbirinden önemli çizgilerle ayrılır. Eski çağlarda Mısır'da ekmekçilik çok önemli bir yer tutardı. Öyle ki, Mısır'da mezarlara ekmek parçası gömülürdü.

Eski Mısır'da ihtiyaç fazlası hububat Yunanistan'a ihraç ediliyordu ve böylelikle Yunanlar da ekmek yapmayı öğrendi. Ekmekçilik, Yunanistan'dan da Roma İmparatorluğu'na geçti. Zamanla ekmek kültürü Avrupa'da gelişmeye başladı.

Türkler göçebe olarak yaşadığı dönemde ekmeklere; lavaş, yufka, bazlama, büskeç, sinçü, pide gibi isimler veriyordu. Türkler, Anadolu'ya geldiklerinde ise yerleşik kültürün etkisiyle farklı çeşitte ekmekler üretmeye de başladı.

Evliya Çelebi, seyahatnamesinde İstanbul'un en iyi francala ekmeğinin Galata ile Tophane fırınlarında yapıldığını belirtir. Pide kültürü ise İstanbul'da 15. ve 16. yüzyılda gelişmeye başladı.

Pide ismi foduladan gelmektedir. Fodula da bir çeşit ekmektir. Topkapı Sarayı'nda pide ve ekmek has fırın adı verilen bir bölümde pişiriliyordu.