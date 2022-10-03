Evde tabanca ile oyun oynayan çocuk 11 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu

İzmir'in Selçuk ilçesinde evde buldukları silahla oyun oynayan iki çocuktan biri, kazara silahı ateşlediği için 11 yaşındaki M.Ç.'nin ölümüne neden oldu.

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Bugün, öğlen 15:00 sularında İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen olayda, iddia edilene göre 11 yaşındaki M.Ç. ve 12 yaşındaki H.A. evde silah buldu. Çocuklar oyun oynarken H.A.'nın elinde olan silah bir anda ateş aldı ve kazara çıkan kurşun M.Ç.'nin başına isabet etti.

Evde tabanca ile oyun oynayan çocuk 11 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu

SİLAH SESİNİ DUYAN GELDİ

Silah sesinin duyulması üzerine çevredekiler ne olduğunu anlamak için eve geldiklerinde küçük çocuğu yerde yatarken buldu. 112 Acil ekiplerine ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık görevlileri 11 yaşındaki M.Ç.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Küçük çocuğun cansız bedeni incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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