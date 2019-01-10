Evde unuttuğu anahtarı sonu oluyordu

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde anahtarını unuttuğu ikinci kattaki evine birinci katın balkonundan tırmanmak isteyen şahıs, demir parmaklıkların üzerine düştü. Şahıs ayağına saplanan parmaklıkla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 2.Çam Sokak'taki evinden çıktıktan sonra anahtarlarını evde unuttuğunu fark eden Fehmi Ç., ikinci kattaki evine alt kattaki komşunun balkonundan tırmanmak istedi. Fehmi Ç. bir anda dengesini kaybetti ve demir parmaklıkların üzerine düştü. Ayak bileğine demir saplanan şahsı AKS ekipleri kurtardı, ayağın saplandığı demir parmaklıklar iş makinesiyle kesildi. Fehmi Ç. olay yerine gelen ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Fehmi Ç. cerrahi müdahale ile ayağına saplanan demirlerden kurtarıldı. Şahsın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA