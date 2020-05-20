Evde uyuşturucu ve 11 bin lira ile yakalandı

İZMİT'te, polis operasyonunda çok sayıda uyuşturucu ile satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 60 lira ve 100 euro ile yakalanan F.K., gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişiye yönelik operasyon düzenledi. İzmit'te yaşayan F.K.'nin evine düzenlenen operasyonda; 934 gram kannabinoid, 25,95 metamfetamin, 5 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 11 bin 60 lira ile 100 euro ele geçirildi. F.K. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA