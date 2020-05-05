Evde yapılabilecek 500’den fazla egzersiz

Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Hasketbol Genclik ve Spor Kulübü Baskanı Hasan Aksoyak Korona virüsün Türkiye'de etkisini göstermeye başlamasından bu yana her gün evde yapılabilecek farklı bir egzersiz örneğini hazırlayarak sosyal medya üzerinden paylaşıyor.

Şuana kadar 32 farklı aletle yada eşya ile veya hiç eşya kullanmadan yapılabilecek yaklaşık 500 farklı egzersiz örneğini hazırlayan Hasan Aksoyak, amacının insanların evde kalmaya devam ederken fiziksel olarak ta kendilerini geliştirmelerine ve desteklemelerine katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Hasan Aksoyak yaptığı değerlendirmede, "Dünyayı sarsan korona virüsün hızını kesmenin en etkili yolu, evde kalmak, sosyal izolasyon sağlamak. Hareketsizliğin yol açabileceği sorunlardan korunmanın yolu ise evde yapılabilecek egzersizler. Çünkü uzmanlarında söylediği gibi, hareketsiz geçen 7-14 günlük dönemde vücuttaki kas hacmi yüzde 10 oranında azalmakta, evde 1 saat aralıklarla 5 dakika yürümek bile derin bel kaslarını çalıştırmaktadır. Bu dönemde solunum kasları özellikle diyafram hatta kalp kasında bile kayıplarla karşılaşılmaktadır" dedi.

Aksoyak, "Ancak bu dönemde iyi bir egzersiz planlamasıyla hareketsizliğin oluşturduğu kayıpları geri getirmek, hatta daha ileri düzey bir kas fonksiyonuna sahip olmak mümkün. Burada solunum egzersizleri, genel kas kuvvetlendirici egzersizler ve dayanıklılık egzersizleri ile germe/esneme egzersizlerini düzenli yapılmasını öneriyorum. Bende Nisan ayı başından bu yana her gün evde bulunan eşyalarla yada dışarıdan temin edilebilecek spor aletleriyle yada hiç alet kullanmadan evde yapılabilecek egzersiz örneklerini hazırlayarak bunları sosyal medya üzerinden paylaşıyorum. Amacım bilgilerim dahilinde evde yapılabilecek egzersiz örneklerini paylaşarak, mümkün oldukça fazla kişinin fiziksel açıdan kendini desteklenmesine ve geliştirmesine katkıda bulunmak ve Psikolojik olarak rahatlamalarına destek olmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA