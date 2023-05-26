Evdeki güvelerden kurtulmanın basit yolu! Doğal yöntemle birkaç gün içinde tamamen yok olacaklar

Mayıs ayı, evlerde güvelerin daha fazla görüldüğü bir dönemdir. Temizlik uzmanı Bayan Hinch hayranları, güvelerden doğal yollarla kurtulmanın yöntemlerini paylaştı. Güve türleri, giysiler, halılar ve diğer malzemeler için ciddi zararlara neden olabileceğinden, evde bir veya iki güve görüldüğünde hemen önlem almak önemlidir. Kimyasallara başvurmadan, bu uçan haşereleri evden uzaklaştırmak mümkündür.

DEFNE YAPRAĞI İLE GÜVELERİ EVİNİZDEN UZAK TUTUN





Bayan Hinch Temizlik İpuçları Facebook sayfasına bir kadın, evindeki güvelerden nasıl kurtulacağını araştırdığını paylaştı. Danielle Webb, "Güvelerden kurtulmanın bir çözümü var mı? Güveleri tavanlarımda, özellikle geceleyin görüyorum." diye yazdı.



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Güveler ve güve larvaları genellikle geceleyin daha aktiftir. Güve larvaları, karanlık ve sessiz ortamda giysi liflerini kolayca tüketebilirler, bu yüzden yetişkin güveler de doğal olarak en karanlık saatlerde aktiftir. Güveler, gündüzleri saklanır ve dinlenmek veya gece aktivitelerinden kaçmak için zamanı kullanırlar.

Grup üyeleri, güvelerden kurtulmak için kimyasal kullanmak yerine doğal yöntemleri önerdi. Birçoğu defne yaprağı kullanmayı tavsiye etti. Ann-marie Pugh, "Defne yaprağı böcekleri ve güveleri uzak tutar. Bunları marketten satın alabilir veya bitki olarak yetiştirebilirsiniz." dedi.



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Sophie Clarke, "Defne yaprakları onları uzak tutar. Kokularından kesinlikle hoşlanmazlar." derken Mandy Collins, "Defne yaprakları, güvelerin nefret ettiği, güçlü bir koku yaydığı için harikadır. Güveleri yok etmek için dolaplarınıza veya şifonyerinize kuru defne yaprağı serpin." şeklinde konuştu.

