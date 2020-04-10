Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, sosyal medyadan toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık kampanyası başlatarak bütün komşularını kampanyaya destek vermeye ve sorumlulukları paylaşmaya davet etti.

Türkiye'nin koronavirüs (Covid-19) ile mücadele ettiği bugünlerde milyonlarca kişi evde kendini karantinaya alarak virüsten korunmaya çalışıyor. Tüm günün evde geçirilmesi ortak yaşam sorunlarını da beraberinde getiriyor. Birçok kadın evde hem uzaktan çalışıyor hem de evin günlük işlerini yürütmeye çalışıyor.Bu süreçte kadınların yükü daha da artıyor. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da bu konuya dikkat çekmek için, toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yaparak bir farkındalık projesine imza attı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalık Kampanyasına Başlıyoruz" diyen Başkan Rıza Akpolat #EşitlikEvdeBaşlar etiketiyle komşularına seslenerek bu konuda herkesi göreve davet etti.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik görseller paylaşan Başkan Akpolat, karantina günlerinin yazılı olmayan kurallarını şu üç cümleyle açıkladı: "Kadın işi erkek işi yoktur ev işi vardır, ev temizliğinden herkes anlar, çocuklarla ilgilenmek ebeveynlerin ortak görevidir."

Başkan Rıza Akpolat eşitlik evde başlar etiketiyle sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

'Koronavirüs sürecinde unutmamamız gereken bir şey var... Ortak yaşam alanlarının sorumluluğu da ortak olmalıdır. Temizlik, yemek yapmak, çocuk ve hasta bakımı sadece kadının işi değildir. Evdeki hayatı paylaşırken, sorumlulukları da bölüşelim. Çünkü #EşitlikEvdeBaşlar'

Kaynak: DHA