Evdeki vatandaşlar sokaktaki eğitmenler eşliğinde spor yaptı

ADANA'da "eğitmenler sokakta, halk evinde sporda" etkinliğiyle koronavirüsle mücadeleye destek veriliyor. Etkinlikle, spor eğitmenleri balkonda kendilerini takip eden ve sosyal mesafeyi koruyarak evden çıkmayanlara spor yaptırıyor.

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı birçok önlem alınırken, insanların evlerde kalmasını teşvik etmek için de birçok etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda, Seyhan Belediyesi Spor Müdürlüğü, "eğitmenler sokakta, halk evinde sporda" etkinliğiyle sabah sporu programları uygulamasına başladı. Sabah sporu etkinliğiyle, eğitmenler sokakta ve parkta halka seslenip sabah sporu yaparken vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından eşlik ediyor. Sosyal mesafe korunarak yapılan uygulamayla, sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü kişiler de balkonlarından eğitmenleri takip ederek sabah sporunu yapıyor. Reşatbey Mahallesi'nde başlayan ve yaklaşık 45 dakika süren spor etkinliğinin devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA