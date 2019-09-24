Evden akıllı telefon ve para çalan 3 hırsızdan 2'si tutuklandı

İZMİR'de, geçen hafta girdikleri evden akıllı cep telefonu ve 720 TL çalan 3 şüpheliden 2'si, jandarma ekiplerince yapılan çalışmayla yakalandı. Şüphelilerden 1'ini yakalamak için çalışmalar devam ederken, 2 kişi de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, 17 Eylül'de, Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde meydana geldi. C.D. (49) evde yalnızken üç kişi kapıyı çalıp, çeşitli bahanelerle eve girdi. Bir süre evde durup C.D.'yi oyalayan şüpheliler, akıllı cep telefonunu ve 720 TL'yi alıp, evden çıktı. Bir süre sonra durumu fark eden C.D., jandarmaya şikayette bulundu. Jandarma, başlattığı çalışma kapsamında evin çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede 3 şüphelinin kaçtığı kamyonetin plakası tespit edildi. Araştırma yapan ekipler, kamyonetin Menderes ilçe merkezinde olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerinin bölgede "dur" ihtarında bulunduğu sürücü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından kamyonet bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Jandarma ekiplerince kamyonetteki V.D. ve G.D. yakalandı. İki kişi, hırsızlık olayının şüphelisi olduğunun belirlenmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarma karakoluna götürülen şüphelilerin ifadesinden yola çıkan ekipler, üçüncü kişi olduğunu belirlediği G.E.'yi de yakalamak için çalışma başlattı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinden çıkan 105 TL nakit paranın da, bir başka hırsızlık olayında ele geçirildiği belirlendi. C.D.'den çalındığı tespit edilen para ve cep telefonu da, sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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DHA