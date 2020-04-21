Evden çıkamayan çocuklar istedi, polis annelerine doğum günü sürprizi yaptı

ANTALYA'da, polisi arayan 5 kardeşten Şevim Gülsüm (8), "20 yaş" yasağı nedeniyle sokağa çıkamadıklarını ve 22 liraları olduğunu belirterek, annelerinin doğum günü için pasta alınmasını rica etti. Şevim'in isteğini yerine getiren polis, anne Semiha Gülsüm'e pastayla sürpriz yaptı.

Antalya'da yaşayan ve koronavirüs önlemleri kapsamında 20 yaş ile altındakilere getirilen yasak nedeniyle sokağa çıkamayan 5 kardeşten Şevim Gülsüm, polisi arayarak, istekte bulundu. Annelerinin doğum günü olduğunu anlatan Şevim, polisten kendileri için yaş pasta almasını rica edip, bunun için de 22 liraları olduğunu söyledi. Şevim'in isteğini yerine getiren polis, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde ailenin oturduğu apartmandaki dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan anne Semiha Gülsüm, elinde yaş pasta tutan polis memurunu görünce şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Gülsüm, ardından pastanın üzerinde yanan mumları üfleyerek, söndürdü. Sürpriz için polise ve çocuklarına teşekkür eden Semiha Gülsüm, "Bu yoğun mesai ortamında polisimizin buraya kadar gelip, sürpriz yapması çok güzel" dedi. Polis, çocukların pasta için ayırdığı 22 lirayı ise almadı.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA