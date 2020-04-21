Evden çıkamayan çocuklardan anneleri için doğum günü sürprizi

ANTALYA'da polisi arayan 5 kardeşten Şevim Gülsüm (8), yasak nedeniyle sokağa çıkamadıklarını, 22 liraları olduğunu belirterek, annelerinin doğum günü için pasta almalarını rica etti. Küçük Şevim'in isteğini yerine getiren polis, anne Semiha Gülsüm'e pastalı sürpriz yaptı.

Antalya'da koronavirüs önlemleri kapsamında yasak nedeniyle dışarı çıkamayan 5 kardeşten Şevim Gülsüm, geçen cumartesi günü polisi arayarak bir istekte bulundu. Annelerinin doğum günü olduğunu anlatan Şevim Gülsüm, polisten kendileri için yaş pasta almasını istedi, bunun için de 22 liraları olduğunu söyledi.

ANNEYE PASTALI SÜRPRİZ

Küçük Şevim'in isteğini yerine getiren polis, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde ailenin oturduğu apartmandaki dairenin kapısını çaldı. Kapıyı açan Semiha Gülsüm, elinde yaş pasta tutan polis memurunu görünce büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadı. Şaşkınlığını üzerinden atan Semiha Gülsüm, ardından pasta üzerindeki mumları söndürdü. Gülsüm, böyle güzel bir an yaşattıkları için polise ve çocuklarına teşekkür etti. Semiha Gülsüm, "Bu yoğun mesai ortamında polisimizin buraya kadar gelip, sürpriz yapması çok güzel" dedi. Gülsüm, kaç yaşına girdiğini ise söylemedi.

Polis, çocukların pasta için ayırdığı 22 lirayı ise almadı.

Kaynak: DHA