Evden çıkan bin 597 litre kaçak içki şok etti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde jandarma ekiplerinin kaçak içki imalathanesine dönüştürülen bir eve düzenlediği baskında bin 597 litre kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, dün Babaeski ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bahçeli bir evde kaçak içki üretildiği istihbaratı üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Jandarma ekipleri, adli arama kararının ardından eve operasyon düzenledi. Operasyonda, bahçesi kaçak içki imalathanesi olarak kullanılan evde bin 597 litre kaçak içki ve piyasaya sürülmek üzere sahte TAPDK bandrollü 253 adet şarap kapüşonu ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.Ç, G.G. ve C.D. ise gözaltına alındı. 3 zanlı, cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA