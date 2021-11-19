Evden "intihar edeceğiz" diye çıkan iki kardeşin cesetlerine ulaşıldı!

Akıllara durgunluk veren olay Bursa'nın Kestel ilçesinde gerçekleşti. İddiaya göre Hasan Karacan (34) ve Hüseyin Karacan (31) kardeşler, evlerinden çıkarken intihar edecekleri bilgisini aileleriyle de paylaşarak "biz İznik Gölü'nde intihar etmeye gidiyoruz" diyerek kapıyı kapattılar. O saatten itibaren haber alınamayan ikilinin, sabah saatlerine doğru İznik Gölü'nde cansız bedenlerine rastlanıldı.

GÜNEŞ DOĞDU, KÖTÜ HABER GELDİ

Ailelerinin uzun süre haber alamadığı iki erkek kardeş polisi harekete geçirdi. Sahil Güvenlik ekipleri, Yalova’dan dalgıç polis ve AFAD ekipleri ile birlikte gece boyu gölde iki kardeşe ait iz aradı. Sabahın ilk ışıklarıyla etrafın aydınlanmasının ardından, gölde kardeşlerin cansız bedenine ulaşıldı.

Dalgıç polisler tarafından kıyıya çıkarılan kardeşlerin cesetleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırılacak. Polis, olayla ilgili incelemelere devam ediyor.