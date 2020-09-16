Evden kaçıp dükkanını açan Covidli hastadan polise sert çıkış: 'Adam mı öldürdüm'

Elazığ’da 49 yaşında COVİD-19 testi pozitif olan bir kişi, 14 günlük karantina sürecinde kaldığı evden çıkıp dükkanını açıp satış yapmaya başladı. Çevredeki esnafın fark edip polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine kişi ekipler tarafından yakalanıp ambulansa yurda götürüldü.

Elazığ kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde yaşanan olayda koronavirüs testi pozitif çıkıp ev karantinasına alınan 49 yaşındaki A.K., kuralları ihlal edip dükkanını açarak satış yapmayı sürdürdü. Bu durumu öğrenen polis ekipleri ise şahsı dükkanında yakaladı. Bu sırada şahsın polise, ‘Adam mı öldürdüm’ dediği bunun üzerine ise polisin ise ‘Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun’ dediği öğrenildi. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

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