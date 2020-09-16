  1. WEB TV
  2. SAĞLIK
  3. Evden kaçıp dükkanını açan Covidli hastadan polise sert çıkış: 'Adam mı öldürdüm'

Evden kaçıp dükkanını açan Covidli hastadan polise sert çıkış: 'Adam mı öldürdüm'

Elazığ’da 49 yaşında COVİD-19 testi pozitif olan bir kişi, 14 günlük karantina sürecinde kaldığı evden çıkıp dükkanını açıp satış yapmaya başladı. Çevredeki esnafın fark edip polis ekiplerine ihbar etmesi üzerine kişi ekipler tarafından yakalanıp ambulansa yurda götürüldü.

Elazığ kent merkezinde Şehit İlhanlar Caddesinde yaşanan olayda koronavirüs testi pozitif çıkıp ev karantinasına alınan 49 yaşındaki A.K., kuralları ihlal edip dükkanını açarak satış yapmayı sürdürdü. Bu durumu öğrenen polis ekipleri ise şahsı dükkanında yakaladı. Bu sırada şahsın polise, ‘Adam mı öldürdüm’ dediği bunun üzerine ise polisin ise ‘Şu anda bu şekilde adam öldürmeye teşebbüs ediyorsun’ dediği öğrenildi. O anlar ise kameralara saniye saniye kaydedildi.

Askerlerden dehşet veren görüntüler! Çıplak kadını sopayla dövüp kurşuna dizdilerAskerlerden dehşet veren görüntüler! Çıplak kadını sopayla dövüp kurşuna dizdiler

Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde korkutan yangın!Beylikdüzü'nde bir sanayi sitesinde korkutan yangın!

Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testi başarıyla tamamlandı!Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri'nin ilk uçuş testi başarıyla tamamlandı!

Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş küçük kızı kurtarabilecek mi?Hekimoğlu 18. bölüm fragmanı yayınlandı | Ateş küçük kızı kurtarabilecek mi?

 

16 Eylül 2020 Çarşamba 11:05
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Koronavirüs psikolojisini bozdu! Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine kattı
Koronavirüs psikolojisini bozdu! Karantinayı delip sahilde ortalığı birbirine kattı
Testlerinin pozitif olduğunu öğrenen baba ve kızın hastaneden kaçma anları!
Testlerinin pozitif olduğunu öğrenen baba ve kızın hastaneden kaçma anları!
Hırsızlık suçundan yakalanan kişi 6 polisin sağlığını çaldı!
Hırsızlık suçundan yakalanan kişi 6 polisin sağlığını çaldı!
Mezar taşında koronavirüse karşı dikkat çeken uyarı: ''Bize iş çıkartmayın''
Mezar taşında koronavirüse karşı dikkat çeken uyarı: ''Bize iş çıkartmayın''
Prof. Dr. Hasan Özbilir'den korkutan açıklama! 7.2 'lik deprem geliyor
Prof. Dr. Hasan Özbilir'den korkutan açıklama! 7.2 'lik deprem geliyor
Diyetisyen Aybüke Kaymakcı açıkladı! ''Ramazan sonrası nasıl beslenilmeli?''
Diyetisyen Aybüke Kaymakcı açıkladı! ''Ramazan sonrası nasıl beslenilmeli?''
Prof.Dr.İlhami Çelik'ten Ramazan Bayramı ile ilgili önemli açıklama!
Prof.Dr.İlhami Çelik'ten Ramazan Bayramı ile ilgili önemli açıklama!
Patatesli üçgen börek nasıl yapılır? Patatesli üçgen börek tarifi
Patatesli üçgen börek nasıl yapılır? Patatesli üçgen börek tarifi
Kene Isırığı nasıl anlaşılır? Kene Nasıl Çıkartılır?
Kene Isırığı nasıl anlaşılır? Kene Nasıl Çıkartılır?
Paranoyak ne demek? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?
Paranoyak ne demek? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir?