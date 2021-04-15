Bursa'da vurgun yapmışlardı! Evden servet götüren kadın hırsızlar yakalandı

Bursa'da yaşanan hırsızlık olayının zanlıları yakalandı. Olay, 31 Mart günü merkez Yıldırım ilçesi Yunus Emre Mahallesi Karpuzcu Sokak'ta meydana geldi. 12 yıldır Bursa'da yaşayan Suriye uyruklu Ahmed Hasan'ın evinin kapısını kredi kartıyla açarak içeri giren 3 kadın, 200 bin lira değerinde dolar ve altını çalarak kayıplara karıştı. Akşam işten çıkıp eve gelen Ahmet Hasan, soyulduklarını fark edip polise haber verdi.

BÖLGEDEKİ GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, bölgedeki 55 güvenlik kamerasından görüntüleri inceledi. Görüntülerden, şüphelilerin kaçtıkları otomobilin plakası belirlendi. B.T.'ye (37) ait olduğu tespit edilen otomobilin satışa çıkarıldığını öğrenen polis, müşteri gibi davranarak B.T. ile iletişime geçti. B.T. pazarlık için polislerle buluşunca gözaltına alındı. Emniyete götürülen B.T., hırsızlık olayını E.B., G.A. ve U.B. ile gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Bu sırada Ahmed Hasan ile iletişime geçen şüphelilerin avukatı, şikayetini geri çekmesi şartıyla 160 bin lirayı Hasan'a iade etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından pazartesi günü adliyeye sevk edilen G.A., çıkarıldığı mahkemece ev hapsine çarptırılırken, B.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı