Evden tabancayla çıkan oğlunu polise ihbar etti

ANTALYA'da oğlu D.Y.'nin(18) tabancayla evden çıktığını gören anne A.Y., suç işleyeceği korkusuyla polise ihbarda bulundu. A.Y., oğlunun gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izledi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Oğlu D.Y.'nin evden tabancayla çıktığını gören anne A.Y., polisi aradı. Annenin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. D.Y., kısa sürede yakalandı. Üzerinde tabanca olmadığı görülen D.Y., polisin ısrarına rağmen silahın yerini söylemedi. Polis, tabancayı bulmak için çevrede araştırma başlattı. Kurusıkıdan bozma bilye atar olduğu belirlenen ve içinde 2 adet fişek bulunan tabanca, bir apartmanın çatı katında çuval içinde bulundu.

D.Y.'nin gözaltına alınmasını gözyaşlarıyla izleyen anne, "Ben sana ne dedim?" derken, oğlu "Neden ihbar ettin?" diye sordu. D.Y., polis merkezine götürüldü.

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DHA