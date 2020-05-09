Evden yayılan kötü koku paniğe neden oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sahibi yurt dışında olan binanın birinci kattaki dairesine, gelen kötü koku nedeniyle itfaiye ekipleri kapıyı kırarak girdi. Evde ölmüş bir kedi bulundu.

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında Fesleğen Mahallesi 1054 Sokak'taki Yalçın Apartmanı'nda yaşandı. Vatandaşlar, 3 katlı apartmanın birinci katından yayılan kötü koku üzerine içeride bir kişinin ölmüş olabileceği endişesine kapıldı. İhbar üzerine adrese Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı arama-kurtarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bina sahibi Şerife Yalçın'ın Almanya'da yaşadığı öğrenilince, itfaiye ekibi önce apartmanın giriş kapısını ardından da dairenin kapısını kırdı. Ekipler, evde yaptıkları incelemede ölmüş bir kedi buldu. Kedinin eve nasıl girdiği anlaşılamadı. Belediye ekiplerinin evde ilaçlama yapacağı öğrenildi.

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Kaynak: DHA