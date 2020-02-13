Eve geç geldiği için uyaran ağabeyini öldürdü

SİVAS'ta lise öğrencisi O. S.(16), eve geç geldiği için kendisini uyaran ağabeyi Fevzi S.'yİ (25) bıçakladı. Hastaneye kaldırılan ağabey hayatını kaybetti.

Olay, önceki akşam, Selçuklu Mahallesi Buhara Caddesi üzerindeki evde meydana geldi. Fevzi S., geç saatte eve gelen kardeşi O.S.'yi uyardı. Bunun üzerine iki kardeş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. O.S. mutfaktan aldığı bıçağı ağabeyini karnına sapladı. Ağır yaralanan Fevzi S., ambulansla kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. O.S. ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Kaynak: DHA