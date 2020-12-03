Eve misafir almak yasak mı? Cezası ne kadar? Misafir kabul edene ceza kaç para? | Hangi illerde yasak?

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgın sürecinde, pozitif vaka sayıları hızla yükselmeye devam ediyor. Açıklanan en güncel verilere göre, ülkemizde vaka sayısı 32 bin sınırına dayanmışken İçişleri Bakanlığı da, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri tavsiyesiyle yeni kısıtlama kararları aldı.

Yayımlanan yeni genelge kapsamında hafta içi 21.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonları tam kapanma, AVMlere HES koduyla girme zorunluluğu, restoran, kafe ve lokantalarda yalnızca paket servis ve gel-al, 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma kullanma yasağı, cenaze namazları ve taziyelere kişi sınırlaması, kalabalık cadde ve sokaklara kişi sınırlaması, evlerde de olsa taziye, mevlit, gün yılbaşı kutlamaları programlarının iptali gibi çok sayıda kısıtlama bulunuyor.

Tüm bu kısıtlamalar vatandaşlar tarafından biraz karmaşık kabul edilirken arama motorlarında Eve misafir almak yasak mı? Cezası ne kadar? Misafir kabul edene ceza kaç para? sorularının cevabı araştırılıyor. Biz de haberimizde, kamuoyunu bilgilendirmek ve yaşanması muhtemel karmaşıklığın getireceği cezaların önüne geçmek amacıyla bu soruların cevaplarına yer verdik. İşte detaylar...

EVE MİSAFİR ALMAK YASAK MI?

Yeni tip koronavirüs salgın sürecinde pozitif vaka sayısı yüksek olan illerde, Valilikler İl Hıfzıssıhha Kurumları ile birlikte kısıtlama kararı alabiliyor. Bu nedenle bazı illerde misafir kabul etmek yasaklandı. Bu illerde misafir kabul eden ve misafirliğe giden kişilere idari para cezası uygulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı ardından kamuoyu ile paylaştığı yasaklar için "Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir." ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı yetkilileri ise, 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge göndererek, yeni bir karar alınıncaya kadar 1 Aralık saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacağı vurgulandı. İşte genelgenin detayları...

"Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınması, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması, her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması, il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması, anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi, 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir."

MİSAFİR HANGİ İLLERDE YASAK?

Bartın'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı. Bu gelişme ardından misafirliğe gitme yasağı bir kez daha gündeme geldi. İl Umumi Hıfzıssıhha kurulları misafirliğe gitme yasağı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

BARTIN

Yeni vaka sayısında artış gösteren Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantısında bir takım yeni tedbir kararları alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

KÜTAHYA

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle yeni kararlar aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında; ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetler 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.

MİSAFİR ALMANIN CEZASI NE KADAR? MİSAFİR KABUL EDENE CEZA KAÇ PARA?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150şer TL ceza veriliyor.