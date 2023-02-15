Even Hovland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Even Hovland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Even Hovland kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Even Hovland ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Even Hovland kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Even Hovland Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Even Hovland

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Even Hovland adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Even Hovland Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Even Hovland 14 Şubat 1989 tarihinde Vadheim şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Norveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Even Hovland Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Solbakken / Player Solution yapmaktadır. Even Hovland, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Even Hovland'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Even Hovlandboyu ve yaşı kaç

Even Hovland Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Even Hovland isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.10 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Even Hovland Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Even Hovland futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Sogndal IL

6 Ocak 2012 yılında Molde

1 Temmuz 2014 yılında Nürnberg

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

11 Eylül 2017 yılında Sogndal IL

4 Nisan 2018 yılında Rosenborg

8 Ocak 2022 yılında Häcken

Even Hovland kimdir

Even Hovland Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Even Hovland şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Vadheim, IL Høyang

Even Hovland Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Norveç takımında 5 numaralı formasıyla 15 Ocak 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 0 gol atmıştır.

Norveç U23 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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Even Hovland nereli

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