Ever Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ever Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ever Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Ever Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Ever Caceres 11 Mart 1997 tarihinde doğmuştur. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Ever René Cáceres Cáceres şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Ever Caceres Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Guaireña FC futbol takımında oynamaktadır. Guaireña FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ever Caceres'nin Guaireña FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Ever Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Ever Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Atyrá FC
1 Ocak 2023 yılında Guaireña FC
Ever Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Ever Caceres şuan Guaireña FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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