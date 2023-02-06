Everaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Everaldo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Everaldo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Everaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Everaldo

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everaldo 5 Temmuz 1991 tarihinde Garibaldi şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Everaldo Stum şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everaldo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Everaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Everaldo'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Everaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/eve_stum/

Everaldoboyu ve yaşı kaç

Everaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Everaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Caxias-RS

1 Aralık 2012 yılında Grêmio B

1 Ocak 2013 yılında CSA

1 Ocak 2014 yılında Grêmio B

1 Nisan 2014 yılında Figueirense FC

31 Aralık 2014 yılında Grêmio

30 Nisan 2015 yılında Figueirense FC

30 Temmuz 2015 yılında Paysandu SC

22 Ocak 2016 yılında EC Água Santa

19 Mayıs 2016 yılında Santa Cruz

1 Temmuz 2016 yılında Al-Faisaly FC

9 Şubat 2017 yılında Novorizontino

1 Mayıs 2017 yılında Atlético-GO

17 Temmuz 2017 yılında Querétaro FC

22 Ocak 2019 yılında Chapecoense

31 Aralık 2019 yılında Querétaro FC

4 Ocak 2020 yılında Kashima Antlers

10 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Everaldo kimdir

Everaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everaldo şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Everaldo nereli

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