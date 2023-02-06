Everaldo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everaldo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everaldo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everaldo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everaldo 28 Mayıs 1994 tarihinde Olinda şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Everaldo Silva do Nascimento şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everaldo Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Everaldo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

América Futebol Clube (MG) futbol takımında oynamaktadır. América Futebol Clube (MG) takımına 24 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Everaldo'nin América Futebol Clube (MG) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Everaldo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/everaldo37/

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Everaldo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everaldo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Everaldo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everaldo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mayıs 2017 yılında São Bento (SP)

18 Temmuz 2018 yılında Velo Clube-SP

19 Temmuz 2018 yılında Fluminense

17 Mayıs 2019 yılında São Bento (SP)

18 Mayıs 2019 yılında Velo Clube-SP

22 Mayıs 2019 yılında Corinthians

29 Nisan 2021 yılında Sport Recife

31 Aralık 2021 yılında Corinthians

24 Ocak 2022 yılında América-MG

Everaldo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everaldo şuan América Futebol Clube (MG) takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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