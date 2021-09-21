Evergrande nedir, ne demek? Evergrande olayı krizi nedir? Evergrande kimin ve nerede kuruldu? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arasında yerini aldı. İşte detaylar...

EVERGRANDE KİMİN VE NEREDE KURULDU?

Evergrande,1996 senesinde Çin'in Guangzhou bölgesinde kurulmuştur. Hem Çin'in hem de dünyanın en büyük gayrimenkul şirketlerinden biridir. Şirket, Çin'deki en zengin insan olan Hui Ka Yan (Xu Jiayin) tarafından kurulmuştur.

EVERGRANDE NEDİR, NE DEMEK?

Dünya çapında şirketlerin cirolarına göre sıralandığı Fortune 500 Global listesinde 122. sırada olan firmanın 200 bin üzerinde çalışanı var ve her sene 3.8 milyon insana iş istihdamı sağlıyor. 280 şehirde 1300'ün üzerinde projeleri olduğunu söyleyen şirket sadece gayrimenkul alanında değil elektrikli araçlar, spor, yeme-içme sektörleri gibi birçok alanda yatırım yapmaya devam ediyor.

Evergrande, Çin’in en büyük gayrimenkul şirketlerinden biridir. Öyle ki şirket, “Global 500” listesinde yer alıyor, yani aynı zamanda gelir açısından dünyanın en büyük işletmelerinden biridir.

Futbolu takip edenler, bilecektir ki Guangzhou Evergrande kulübü de bu şirkete aittir. Evergrande, bu kulüp için 185 milyon dolar maliyetle dünyanın en büyük futbol okulunu inşa etmişti. Ayrıca şu anda dünyanın en büyük futbol stadyumunu kurmak için çalışmalar yürütmektedir. 1.7 milyar dolara mal olacak olan nilüfer çiçeği şeklindeki tesis, bitirilebilirse 100 bin seyirci kapasiteli olacak.

EVERGRANDE OLAYI, KRİZİ NEDİR?

Çinli emlak devi Evergrande’nin iflas ettiği yönündeki söylentiler piyasaları altüst etti. 300 milyar dolar borcu bulunan Çinli Evergrande şirketinin finansal istikrarı bozabileceğine yönelik endişeler küresel pay piyasalarında satış baskısını beraberinde getirdi.

ÇİN EVERGRANDE KRİZİ NEDEN KORKUTUYOR?

Uzmanlar toplamda 300 milyar dolarlık borcu bulunan firmanın iflas etmesi durumunda bunun Asya piyasalarından başlayarak bir domino etkisi yaratmasından endişe duyuyor. Bugün bankalara ödemesi gereken borcu ödeyemeyeceği bildirilen Evergrande'ın Mart 2022 tarihli tahvili için 23 Eylül'de toplam 83.5 milyon dolar, Mart 2024 tarihli tahvilleri için ise 29 Eylül'de 47.5 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

Eğer bu ödemeler gününde yapılamaz ve 30 gün içerisinde de yeniden yapılandırmaya gidilmezse bu borçlar temerrüde düşecek. Çin'de halihazırda 1.300 proje yürüten Evergrande'ın iflas etmesi durumunda proje aşamasında firmadan konut alan yaklaşık 1.5 milyon Çin vatandaşı mağdur olacak. Bunun yanında firmanın 171 yerel banka ve 121 finansal kuruma borcu bulunuyor. Bu da olası bir iflasın genel ekonomiye olumsuz yansımaları olacağı anlamına geliyor.

Evergrande hisseleri bugün Hong Kong Borsası'nda yüzde 10.2 değer kaybetti. 2021 yılındaki toplam düşüşü böylece yüzde 85'i aştı. Bugün Tokyo ve Şanghay borsalarında tatil nedeniyle işlem yapılmazken oluşan olumsuz havayla Hong Kong Borsası'nda Hang Seng Endeksi yüzde 3.3 geriledi.