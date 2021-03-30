Evergreen gemisi hareket ettirildi, Süveyş Kanalında trafik yeniden aktif hale geldi

Salı günü Süveyş Kanalı’na oturan ve tüm gemi trafiğini kapatan Japon Shoei Kisen Kaisha şirketine 200 bin tonluk konteyner gemisi Ever Given, karaya oturduğu yerden tamamen hareket ettirildi. Kanaldaki trafiğin açılmasıyla gemi ticareti aksadığı yerden devam etti.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, ”Gemi şu anda tamamen hareket durumunda" ifadeleri kullanıldı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanlığı, geminin rotası yönünde harekete geçtiğini ve teknik bir incelemeden geçeceğini belirtti.

Dev geminin kanalı kapatmasının ardından petrol fiyatları yüzde 7 zamlanmış ve tam 450 gemi kanalı geçmek için beklemişti.

Hafta sonu yoğunlaşan, gemiyi kurtarma çalışmaları sırasında 60 fit derinlikte toplam 27 bin ton kum kazılmıştı. Gemiyi yerinden hareket ettirmek için 14 römorkör kullanılmıştı.

(İHA)