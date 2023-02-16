Everson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everson 24 Temmuz 1997 tarihinde Salvador şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Éverson Bispo Pereira şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Brazilsport yapmaktadır. Everson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Santa Cruz Futebol Clube (PE) futbol takımında oynamaktadır. Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Everson'nin Santa Cruz Futebol Clube (PE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Everson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Everson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Everson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2019 yılında Portimonense

17 Şubat 2020 yılında EC Bahia

20 Şubat 2020 yılında Paraná

30 Haziran 2020 yılında EC Bahia B

4 Ocak 2022 yılında Goiás EC

8 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2022 yılında FC Urartu

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2023 yılında Santa Cruz

Everson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everson şuan Santa Cruz Futebol Clube (PE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.