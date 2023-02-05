Everson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Everson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Everson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Everson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Everson

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everson 22 Temmuz 1990 tarihinde Pindamonhangaba şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Everson Felipe Marques Pires şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everson Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Everson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Everson'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Everson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/goleiroeverson/

Eversonboyu ve yaşı kaç

Everson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Everson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Guaratinguetá

1 Ağu 2010 yılında São Paulo

1 Eylül 2010 yılında Guaratinguetá

1 Ocak 2014 yılında River-PI

1 Temmuz 2014 yılında Confiança-SE

6 Ağu 2015 yılında Ceará SC

22 Ocak 2019 yılında Santos FC

11 Eylül 2020 yılında Atlético-MG

Everson kimdir

Everson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everson şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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Everson nereli

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