Evert Grunvald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evert Grunvald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evert Grunvald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evert Grunvald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evert Grunvald 6 Nisan 2001 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evert Grunvald Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Evert Grunvald, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Flora Tallinn futbol takımında oynamaktadır. FC Flora Tallinn takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Evert Grunvald'nin FC Flora Tallinn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Evert Grunvald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evert Grunvald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Evert Grunvald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Evert Grunvald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında FC Flora U16

1 Ocak 2017 yılında FC Flora U21

1 Ocak 2021 yılında JK Tabasalu

30 Haziran 2021 yılında FC Flora U21

1 Temmuz 2021 yılında FC Flora

Evert Grunvald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evert Grunvald şuan FC Flora Tallinn takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Evert Grunvald Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (-2016)

Estonya U21 takımında 12 numaralı formasıyla 25 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.