Everton Alemao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Alemao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everton Alemao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everton Alemao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everton Alemao 1 Haziran 1993 tarihinde Cerro Largo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Éverton Paulo Strieder şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everton Alemao Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Championsdek yapmaktadır. Everton Alemao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mirassol Futebol Clube (SP) futbol takımında oynamaktadır. Mirassol Futebol Clube (SP) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Everton Alemao'nin Mirassol Futebol Clube (SP) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Everton Alemao Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everton Alemao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Everton Alemao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everton Alemao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Nisan 2018 yılında Guarani

1 Aralık 2018 yılında EC São José

2 Ekim 2019 yılında Brusque-SC

1 Ocak 2023 yılında Mirassol-SP

Everton Alemao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everton Alemao şuan Mirassol Futebol Clube (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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