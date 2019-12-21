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Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE: Premier League - 18. Maç Günü kapsamında Everton - Arsenal maçı oynanacak. Spor severler ise Everton - Arsenal maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Everton - Arsenal karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 18. Maç Günü maçı ekranlarda olacak. 

Peki Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Everton - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton - Arsenal, İngiltere Premier Lig maçı 21 12 2019 günü S Sport, S Sport Plus, Idman TV, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 15:30.

İngiltere Premier Lig maçı, S Sport , S Sport Plus , Idman TV kanalında canlı yayınlanacak.

Everton ile Arsenal arasındaki İngiltere Premier Lig  Maçı Goodison Park, Liverpool'da oynanacak.

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