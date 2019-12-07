Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İNGİLTERE: Premier League - 16. Maç Günü kapsamında Everton - Chelsea maçı oynanacak. Spor severler ise Everton - Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Everton - Chelsea karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 16. Maç Günü
ekranlarda olacak.
Peki Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Everton - Chelsea, İngiltere Premier Lig maçı 07 12 2019 günü Idman TV, S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 15:30
İngiltere Premier Lig maçı, Idman TV , S Sport , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.
Everton ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Goodison Park, Liverpool'da oynanacak.
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