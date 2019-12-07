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Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İNGİLTERE: Premier League - 16. Maç Günü kapsamında Everton - Chelsea maçı oynanacak. Spor severler ise Everton - Chelsea maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...

Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İki takım Everton - Chelsea karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 16. Maç Günü
ekranlarda olacak. 

Peki Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton - Chelsea, İngiltere Premier Lig maçı 07 12 2019 günü Idman TV, S Sport, S Sport Plus, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 15:30

İngiltere Premier Lig maçı, Idman TV , S Sport , S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

Everton - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton ile Chelsea arasındaki İngiltere Premier Lig  Maçı Goodison Park, Liverpool'da oynanacak.

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