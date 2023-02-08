Everton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everton 3 Ocak 1999 tarihinde Apuiarés şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Francisco Everton Mota de Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everton Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Everton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brusque Futebol Clube (SC) futbol takımında oynamaktadır. Brusque Futebol Clube (SC) takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Everton'nin Brusque Futebol Clube (SC) ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Everton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Everton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ocak 2020 yılında Cianorte

5 Ağu 2020 yılında CA Porto

4 Mart 2021 yılında Vera Cruz-PE

24 Mayıs 2021 yılında CA Porto

27 Mayıs 2021 yılında EC São José

20 Nisan 2022 yılında CA Porto

6 Mayıs 2022 yılında Mirassol-SP

3 Şubat 2023 yılında Brusque-SC

30 Kasım 2023 yılında Mirassol-SP

Everton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everton şuan Brusque Futebol Clube (SC) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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