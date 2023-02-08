Everton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everton 11 Aralık 1988 tarihinde Nortelândia şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Éverton Cardoso da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everton Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Everton, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Atlética Ponte Preta futbol takımında oynamaktadır. Associação Atlética Ponte Preta takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Everton'nin Associação Atlética Ponte Preta ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Everton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/22everton/

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Everton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Everton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Desp. Brasil

1 Ağu 2008 yılında Flamengo

1 Aralık 2009 yılında Desp. Brasil

1 Ocak 2010 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2011 yılında Botafogo

1 Aralık 2011 yılında Tigres UANL

1 Ocak 2012 yılında Suwon Bluewings

31 Aralık 2012 yılında Tigres UANL

25 Ocak 2013 yılında Atlético-PR

31 Aralık 2013 yılında Tigres UANL

17 Ocak 2014 yılında Flamengo

17 Nisan 2018 yılında São Paulo

21 Ağu 2020 yılında Grêmio

28 Ocak 2022 yılında Cuiabá-MT

29 Temmuz 2022 yılında Grêmio

1 Ağu 2022 yılında Ponte Preta

31 Aralık 2022 yılında Grêmio

1 Ocak 2023 yılında Ponte Preta

Everton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everton şuan Associação Atlética Ponte Preta takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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