Everton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everton 12 Mayıs 2002 tarihinde Uberaba şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Everton Macedo Moraes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everton Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Everton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esporte Clube Bahia futbol takımında oynamaktadır. Esporte Clube Bahia takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Everton'nin Esporte Clube Bahia ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Everton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Everton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Everton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında EC Bahia U20

1 Ocak 2023 yılında EC Bahia

Everton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everton şuan Esporte Clube Bahia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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