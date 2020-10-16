Premier Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Liverpool, bu yıl milli aranın öncesinde oynadığı Aston Villa maçında hezimete uğramıştı. Rakibine 7-2 yenilen kırmızılarda, toparlanma süreci başladı. Bu yıl ilk yenilgisini oldukça ağır bir skorla alan Liverpool, sezonun flaş takımı Everton deplasmanına çıkıyor. Everton yeni hocası Carlo Ancelotti ile Premier Lig'de 4 haftadır kayıpsız ilerliyor. 4'de 4 ile liderliği elinde bulunduran Everton, sezonun en çok gol atan takımlarından birisi. Peki, Everton - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de sezonun önemli maçlarından birisi bu hafta oynanacak. Merseyside Derbisinde Everton ve Liverpool, Cumartesi günü saat 14.30'da karşılaşacak. Zorlu mücadele, Goodison Park'ta hakem, Michael Oliver'in yönetiminde geçecek.

HANGİ KANALDA, ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Premier Lig'in Türkiye'deki yayıncısı S Sport, Everton - Liverpool mücadelesini de Cumartesi günü saat 14.30'da naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı, Türkiye'den şifresiz izlemek mümkün değildir.