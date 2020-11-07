Everton - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? soruları, futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu sorulara cevap verdiğimiz haberimizde, Everton - Manchester United maçının tüm detaylarını aktardık.

Premier Lig'in 8'inci haftasında oynanacak olan zorlu mücadele, Everton'ın zirve yarışında oldukça önemli bir viraj olarak görülüyor. Bu sezon Ole Gunnar Solskjaer ile başarılı bir ilk 7 hafta geçiremeyen Manchester United, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'e 2-1 kaybetmişti. Ligde de 7 puanı bulunan kırmızı şeytanlar, 15'inci sırada yer alıyor. Everton ise sezona iyi giriş yapan takımların arasında bulunuyor. Carlo Ancelotti'nin takımı, 7 maçta 13 puan toplayarak 5'inci sırada yer aldı.

EVERTON - MANCHESTER UNITED NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 8. hafta oynanacak olan Everton - Manchester United maçı, bugün saat 15.30'da Goodison Park'da oynanacak. Karşılaşma, Paul Tierney tarafından yönetilecek. Zorlu mücadelenin muhtemel 11'i ise şöyle:

MUHTEMEL 11'LER

Everton: Pickford; Coleman, Mina, Keane, Digne; Allan, Doucoure, Sigurdsson; Rodriguez, Calvert-Lewin, Bernard.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Tuanzebe, Maguire, Shaw; McTominay, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Martial.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Premier Lig'in tüm maçlarında olduğu gibi Everton - Manchester United mücadelesi de S Sport ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ancak karşılaşmanın şifresiz izleme yolu da bulunuyor. Azerbaycan kanallarından İDMAN TV, Everton - Manchester United maçını şifresiz olarak veren kanallar arasında bulunuyor.

İdman Tv'yi Uydudan Televizyona Nasıl Eklerim, Turksat İdman Tv