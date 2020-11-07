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  3. Everton Manchester United özeti izle 1-3

Everton Manchester United özeti izle 1-3

Premier Lig'in 8'inci haftasında Cumartesi gününün en dikkat çekici maçı, tamamlandı. Manchester United, deplasmanda Everton'ı 3-1 mağlup etti.

Premier Lig'in 8. haftasında Everton, Manchester United'ı ağırladı. Konuk ekip karşılaşmadan Bruno Fernandes (2) ve Edinson Cavani'nin golleriyle 3-1 galip ayrıldı. Milli futbolcu Cenk Tosun maçın son 10 dakikasında süre buldu.

EVERTON - MANCHESTER UNITED NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Premier Lig'de 8. hafta oynanacak olan Everton - Manchester United maçı, bugün saat 15.30'da Goodison Park'da oynanacak. Karşılaşma, Paul Tierney tarafından yönetilecek. Zorlu mücadelenin muhtemel 11'i ise şöyle:

İLK 11'LER

Everton: Pickford, Coleman, Holgate, Keane, Digne, Allan, Doucoure, Sigurdsson, James Rodriguez, Bernard, Calvert-Lewin.

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Mata, Bruno Fernandes, Rashford, Martial.

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Premier Lig'in tüm maçlarında olduğu gibi Everton - Manchester United mücadelesi de S Sport ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak. Ancak karşılaşmanın şifresiz izleme yolu da bulunuyor. Azerbaycan kanallarından İDMAN TV, Everton - Manchester United maçını şifresiz olarak veren kanallar arasında bulunuyor. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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