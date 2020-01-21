Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İNGİLTERE: Premier League - 24. Maç Günü kapsamında Everton - Newcastle maçı oynanacak. Spor severler ise Everton - Newcastle maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? merak etmekte. İşte detaylar...
İki takım Everton - Newcastle karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 24. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.
Peki Sheffield United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...
Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Everton - Newcastle, İngiltere Premier Lig maçı 21 01 2020 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:30
İngiltere Premier Lig maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.
Everton ile Newcastle arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Goodison Park, Liverpool'da oynanacak.
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