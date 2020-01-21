İki takım Everton - Newcastle karşı karşıya geliyor. Yapılan İNGİLTERE: Premier League - 24. Maç Günü ekranlarda olacak. Her iki takımın tarafı da büyük bit heyecanla bu karşılaşmayı bekliyor.

Peki Sheffield United - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevabı...

Everton - Newcastle maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Everton - Newcastle, İngiltere Premier Lig maçı 21 01 2020 günü Yayın Yok, kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:30

İngiltere Premier Lig maçının Türkiye televizyonlarında canlı yayını bulunmuyor.

Everton ile Newcastle arasındaki İngiltere Premier Lig Maçı Goodison Park, Liverpool'da oynanacak.