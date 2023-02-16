Everton Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Everton Silva kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Everton Silva ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Everton Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Everton Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Everton Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Everton Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Everton Silva 4 Ağu 1988 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Everton José Modesto Silva şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Everton Silva Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RN Sports yapmaktadır. Everton Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Centro Sportivo Alagoano (AL) futbol takımında oynamaktadır. Centro Sportivo Alagoano (AL) takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Everton Silva'nin Centro Sportivo Alagoano (AL) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Everton Silvaboyu ve yaşı kaç

Everton Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Everton Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Everton Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Everton Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Friburguense-RJ

1 Ocak 2009 yılında Flamengo

31 Aralık 2009 yılında Friburguense-RJ

1 Ocak 2010 yılında Flamengo

1 Eylül 2010 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2010 yılında Flamengo

1 Şubat 2011 yılında Boavista SC

30 Nisan 2011 yılında Flamengo

1 Mayıs 2011 yılında Duque de Caxias

30 Kasım 2011 yılında Flamengo

1 Ocak 2012 yılında Atlético-GO

31 Mayıs 2012 yılında Flamengo

1 Ağu 2012 yılında CRB

31 Aralık 2012 yılında Flamengo

1 Ocak 2013 yılında Boavista SC

31 Mayıs 2013 yılında Flamengo

1 Ocak 2014 yılında Chapecoense

2 Temmuz 2014 yılında Paysandu SC

1 Ocak 2015 yılında Red Bull

21 Nisan 2015 yılında Avaí FC

15 Ocak 2016 yılında Red Bull

18 Mayıs 2016 yılında Joinville-SC

10 Ocak 2017 yılında Ceará SC

22 Mayıs 2017 yılında Red Bull

6 Nisan 2018 yılında São Bento (SP)

27 Mart 2019 yılında Kulüpsüz

13 Haziran 2019 yılında Boavista SC

21 Temmuz 2020 yılında Coimbra-MG

13 Ağu 2020 yılında Boavista SC

21 Ağu 2020 yılında América-RN

26 Temmuz 2021 yılında CSA

1 Ocak 2022 yılında Confiança-SE

10 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

22 Temmuz 2022 yılında CSA

Everton Silva kimdir

Everton Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Everton Silva şuan Centro Sportivo Alagoano (AL) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Everton Silva nereli

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