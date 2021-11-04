Dünyanın en kaliteli futbol ligi olarak görülen İngiltere Premier Ligi'nde futbol şöleni 11. hafta mücadeleleri ile sürecek. Bu kapsamda Everton ile Tottenham Hotspur takımları karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen sporseverler ise internet arama motorlarında Everton - Tottenham Hotspur maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularına yanıt arıyor. İşte cevaplar...

EVERTON - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Everton - Tottenham Hotspur maçı 7 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 17.00'da başlayacak. Zirveyi yakından ilgilendiren bu dev mücadele Liverpool'da, Goodison Park Stadyumu'nda oynanacak.

EVERTON - TOTTENHAM HOTSPUR MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

Everton - Tottenham Hotspur maçı S Sport ve S Sport Plus platformlarından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu müsabakayı her iki platformdan da şifreli olarak izleyebilecek.

S Sport, D Smart 78, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77, Vodafone TV 11 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport Plus, internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.