Everton Tottenham maç özeti izle 5-4!

FA Kupası 5'inci turunda bugün oynanan karşılaşmada Everton, normal süresi 4-4 tamamlanan karşılaşmada Tottenham'ı uzatmalarda bulduğu golle 5-4 mağlup etti.

Everton'un gollerini 36'ıncı dakikada Dominic Calvert-Lewin, 38'inci ve 68'inci dakikada Richarlison, 43'üncü dakikada Gylfi Sigurösson atarken Tottenham'ın gollerini 3'üncü ve 57'inci dakikada Davinson Sanches, 45+3'üncü dakikada Eric Lamela ve 83. dakikada Harry Kane kaydetti.

FA Kupası'nda aynı gece oynanan diğer maçlarda, Manchester City, Sheffield United ve Leicester City, rakiplerini mağlup ederek bir üst tura yükselen takımlar oldu.