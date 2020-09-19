Premier Lig'in 2. haftasında Everton sahasında West Bromwich Albion'ı konuk etti. Sakatlığı bulunan Cenk Tosun maç kadrosunda yer almadı.

Carlo Ancelotti'nin takımı 7 gollü maçta 5-2'lik skor elde ederek Slaven Bilic'in West Bromwich'ini eli boş gönderdi.

West Bromwich, 10. dakikada yeni transferi Grady Diangana'nın golüyle 1-0 öne geçti. 31. dakikada Dominic Calvert-Lewin skoru 1-1'e eşitlerken 45. dakikada James Rodriguez takımını 2-1 öne geçirdi.

45+2. dakikada West Bromwich'in sol beki Kieran Gibbs, topsuz alanda rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk yarı Everton üstünlüğüyle biterken devre bitiminde hakeme itiraz eden Slaven Bilic de kırmızı kart gördü ve sahayı terk etti.

Mücadelenin ikinci yarısında Everton fırtınası esti. 54. dakikada Michael Keane takımının üçüncü golünü kaydederken 62. ve 66. dakikada sahneye çıkan Dominic Calvert-Lewin skoru belirledi. İngiliz forvet maçı hat-trick ile tamamladı.

Everton'ın 5-2 kazandığı maçta takımın yeni transferi James Rodriguez de yıldızlaştı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kolombiyalı futbolcu attığı bir golün yanı sıra bir de asist yaptı.

Bu galibiyetin ardından fire vermeden yoluna devam eden Everton 6 puana ulaşırken West Bromwich Albion ise 2. haftada da puanla tanışamadı.