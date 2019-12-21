Everton’da Ancelotti dönemi
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.
Mili futbolcu Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton'da Carlo Ancelotti dönemi başlıyor. Lacivert-beyazlılar, 5 Aralık'ta görevine son verdiği Marco Silva'nın yerine Carlo Ancelotti'yi getirdi. Everton'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Ancelotti ile 2023-24 sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.
Everton, Carlo Ancelotti'nin kariyerinde çalıştıracağı 10'uncu takım oldu. 60 yaşındaki teknik adam son olarak İtalya Serie A ekibi Napoli'yi çalıştırmıştı. Anceloti'nin kariyerinde çalıştırdığı takımlar ile 3 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 4 farklı lig şampiyonluğu olmak üzere 20 kupası bulunuyor.
(FOTOĞRAFLI)
Kaynak: DHA
GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HABERE YORUM KAT