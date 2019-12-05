Everton’da Marco Silva dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'da teknik direktör Marco Silva'nın görevine son verildi.

Portekizli teknik adamla yollarını ayırdığını açıklayan Everton, kısa süre içerisinde yeni bir teknik direktörle anlaşacaklarını açıkladı. Milli futbolcu Cenk Tosun'un da forma giydiği Everton, bu sezon istediği performansı gösteremedi. Everton, teknik direktör Silva yönetiminde bu sezon ligde 15 maçta 14 puan toplayarak 18'inci sırada kendisine yer buldu.

Kaynak: DHA