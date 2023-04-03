Evertton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evertton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Evertton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Evertton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Evertton 28 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Evertton Gustavo Fernandes Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Evertton Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube de Regatas do Flamengo U20 futbol takımında oynamaktadır. Clube de Regatas do Flamengo U20 takımına 23 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Evertton'nin Clube de Regatas do Flamengo U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Evertton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Evertton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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12 Nisan 2022 yılında Flamengo U20

31 Aralık 2022 yılında VRFC U20

23 Şubat 2023 yılında Flamengo U20

31 Aralık 2023 yılında VRFC U20

Evertton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Evertton şuan Clube de Regatas do Flamengo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Cruzeiro Esporte Clube (2018), Botafogo de Futebol e Regatas (2019), Volta Redonda Futebol Clube (RJ) (2019-2022), Clube de Regatas do Flamengo (2022-2023)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.